Gemelo parásito: la vez que le extrajeron un feto de la cabeza a una bebé de un año

El caso del feto parásito encontrado en el cerebro de una niña de un año en China causó gran revuelo en marzo del 2023. En esta nota te detallamos más sobre este hecho médico documentado en la revista científica Neurology. El feto, también conocido como Fetus in fetu, se desarrolló en un saco de líquido entre los ventrículos cerebrales de la bebé, sin posibilidad de supervivencia fuera del cuerpo de su gemelo.

Los médicos de la Universidad de Fudan en Shanghái descubrieron a su "hermano" mientras atendían a la pequeña por dificultades en sus habilidades motoras y una cabeza anormalmente agrandada. A través de imágenes por tomografía computarizada (TC), se reveló que el cerebro de la niña estaba comprimido por el feto malformado de su gemelo.

Los casos de Fetus in fetu son extremadamente raros, con una incidencia de uno por cada 500 mil nacimientos, y aún más excepcionales cuando el feto se desarrolla en el cerebro de su gemelo. Aunque la evolución de la niña no fue detallada, los especialistas informaron que le extrajeron el feto de su gemelo de la cabeza y que su recuperación fue total, aunque no se especifica si sufrió daños a largo plazo.

CAUSAS

El feto parásito es una anomalía embrionaria que ocurre durante un embarazo gemelar cuando uno de los embriones queda envuelto dentro del otro. Aunque vive gracias al suministro de sangre y nutrientes del gemelo huésped, el feto malformado no puede sobrevivir fuera del cuerpo de su gemelo, ya que no tiene cerebro ni corazón y sus órganos son incompletos.