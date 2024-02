Greissy Ortega denunció a Ítalo Villaseca en EEUU por violencia doméstica y la pérdida de su bebé

La modelo colombiana reveló difíciles momentos de su relación con Ítalo Villaseca, con el cual vivió nueve años de violencia doméstica. Greissy Ortega narró para Magaly Tv, La firme, que busca apoyo para el proceso de divorcio con el padre de sus tres hijos, además, reveló que los denunciará en Estados Unidos.

Según su narración, Villaseca la maltrataba desde que vivían en Lince y sus hijos fueron testigos de este abuso durante toda su relación. Explicó que los motivos de su actitud violenta siempre fueron los celos.

PERDIÓ A SU BEBÉ

La joven relató también que cuando estaba por el séptimo mes de embarazo, Ítalo manifestó que no quería tener a la niña por su género, y sugirió en darla en adopción. En medio de una discusión, su expareja perdió los papeles y la agredió físicamente, golpeándola en el vientre con un zapato, lo que desencadenó que su embarazo sufra complicaciones hasta que terminó en la pérdida de su niña.

“Yo tenía 7 meses cuando pierdo a mi bebé. Él no quería a mi hija porque iba a ser niña, quería que la diéramos en adopción. Él venía de la calle, se le perdió un dinero, y me tiró un zapato y me cayó en la barriga, y es ahí donde voy a la doctora porque me estaba doliendo mucho el estómago y mi hija se le estaban yendo los latidos de su corazón. Me dio tres días para saber si sobrevivía, pero no se pudo y me la sacaron a mi hija”, dijo entre lágrimas.

BUSCA RECONSTRUIR SU VIDA

Luego que Greissy Ortega compartiera un comunicado en sus redes sociales sobre la conclusión de su matrimonio por ser víctima de violencia física y psicológica, se supo que viajó con sus hijos a otro estado dentro de Norteamérica para reconstruir su vida.