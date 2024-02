El momento incómodo de Zendaya por pregunta en ingles de un reportero mexicano

Durante la promoción de la película 'Dune 2' en México, la actriz Zendaya se encontró en el centro de la atención mediática después de un peculiar encuentro con un reportero del famoso programa matutino de TV Azteca, 'Venga la Alegría'.

En un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, se puede ver al reportero intentando preguntarle a Zendaya sobre su novio, el actor Tom Holland, conocido por interpretar a 'Spider-Man'. Sin embargo, el inglés del reportero le jugó una mala pasada, ya que la pregunta que intentaba formular no quedó del todo clara.

¿QUÉ LE DIJO?

"Where do you live Spiderman?" fue la pregunta que confundió a Zendaya, quien respondió con una mezcla de sorpresa y diversión ante la situación. Fue gracias a otra reportera quien ayudo a su colega a formular la pregunta correctamente como "¿Dónde dejaste a Spider-Man?".

La respuesta de Zendaya fue amable y cordial, simplemente expresando: "Está en su casa, supongo, no lo sé jaja".

El video del momento incómodo se ha compartido ampliamente en las redes sociales que rápidamente se volvió viral, generando una oleada de reacciones entre los internautas, quienes no dudaron en expresar su burla ante del reportero por la situación frente a la actriz.