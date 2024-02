Gabriel Boric tras la muerte de Sebastián Piñera: “Fue un demócrata desde la primera hora”

El presidente de Chile, Gabriel Boric, emitió un comunicado en el que lamentó profundamente el fallecimiento de Sebastián Piñera, ex presidente de Chile, en un trágico accidente de helicóptero en la Región de Los Ríos. Boric anunció tres días de duelo nacional en honor a la memoria de Piñera y destacó su compromiso con la democracia.

Durante su mensaje, Boric informó que se ha puesto en contacto con los ex presidentes Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet para expresar sus condolencias y manifestar su intención de participar en los funerales.

"Me he comunicado en las últimas horas con los ex presidentes Frei, Lagos y Bachelet, quienes comparten mi profundo pesar por la partida del ex presidente Piñera. Todos ellos han expresado su deseo de estar presentes en los funerales", afirmó Boric.

FUE UN DEMÓCRATA

El mandatario chileno enfatizó el compromiso de Piñera, describiéndolo como un demócrata ejemplar desde sus inicios en la política.

Boric reconoció la contribución de Piñera en la construcción de acuerdos importantes en beneficio de la nación y su firme convicción de buscar siempre lo mejor para Chile.