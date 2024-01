Milei responde a críticas: o financiar cine que nadie ve o dar comida a la gente

El gobierno de Javier Milei está atravesando un duro momento por el paquete de reformas que ha iniciado en Argentina, el mandatario ha tenido que responder severamente a una carta abierta firmada por más de 20 mil artistas y trabajadores de cultura, entre ellos Charly García, León Gieco y Ricardo Darín, que expresaron su rechazo a diversas iniciativas del jefe de Estado que suponen un fuerte recorte.

El actor y productor Adrián Suar dijo en un programa televisivo, que confía que las iniciativas de Milei no salgan adelante: "Personalmente, cuando escucho hablar de la cultura en términos económicos veo que es una mirada que entristece, empobrece (…) Me parece una barbaridad que desfinancien el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)”, destacó.

Esto debido a que la propuesta gubernamental incluye la reducción de los aportes estatales al fomento del cine, el cierre del Instituto Nacional del Teatro y una modificación a la asignación de recursos del Instituto Nacional de Música, entre otros relacionados a los ámbitos de las ciencias y las artes.

“NO HAY PLATA”

Parece que la respuesta ante las críticas de Milei se ha convertido en un mantra: “no hay plata”, asegura a sus detractores: "Lo que pasa es que no hay plata, y si no hay plata, yo tengo que elegir si ponemos los recursos del Estado para financiar películas que no mira nadie, pero para mantenerle alto el nivel de vida a ciertos actores de cierto espacio político, o ponemos esa plata para darle de comer a la gente”, dijo el político respondiendo a los que lo critican durante una entrevista con la radio Rock&Pop.