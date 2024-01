Joven repartidor usa un caballo para hacer sus envíos y se vuelve tendencia

Mientras el mundo ingresa a una etapa de grandes avances tecnológicos gracias a la inteligencia artificial, sorprende encontrar costumbres que hace mucho no se usaban. Es el caso de un joven mexicano que ha conquistado el corazón de las redes con su particular forma de repartir los pedidos de la empresa DIDI Food.

El joven tiene toda la indumentaria de un repartidor, usando una caja donde lleva los pedidos y un casco, pero sorprendió que, en lugar de usar una moto, va galopando en un caballo. El video donde se le ve realizando su trabajo diario ha sorprendido a los internautas que ya le han dado 120 mil me gusta.

El video se difundió por TikTok el pasado 16 de enero y muestra al joven sobre el caballo acudiendo a una vivienda donde, luego de hacer la entrega, las mujeres que hicieron el pedido le preguntan: "¿por qué a caballo?” y la respuesta del joven fue breve y directa: “Todo el mundo puede andar en lo que sea, en lo que sea de su voluntad”, luego se dirige a su próximo mandado.

BUENA RESPUESTA

El video rápidamente se viralizó y generó una serie de comentarios por redes sociales. Los usuarios no solo mostraron su asombro, sino que aplaudieron la tenacidad del joven para hacer su trabajo superando obstáculos. "Lo bueno es que usa protección", "No gasta gasolina", "No hay excusas para trabajar", "Cosas que me perdería si viviera en Suiza", "Un repartidor en muy muy lejano".