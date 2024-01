Avión ruso se estrella con 65 prisioneros ucranianos: Moscú acusa a Ucrania del desastre

En redes sociales se ha difundido un video en el que se ve la caída de un avión, seguidamente de la explosión y una bola de fuego, cerca de la localidad de Yablonovo, Rusia, alrededor de las 11 horas (08.00 GMT).

Según información del gobernador de la región, todas las personas que iban a bordo fallecieron. En tanto, el Ministerio de Defensa ruso indicó que en el avión se trasladaba a 65 prisioneros de guerra ucranianos que iban a ser liberados en un intercambio con las fuerzas de Kiev, además de seis miembros de la tripulación y tres escoltas.

Para la cancillería rusa, Ucrania habría derribado la aeronave y calificó la acción de “barbárica”, en tanto, fuentes ucranianas aseguran que se sigue investigando lo ocurrido.

Foto: Mapa del lugar del accidente. (BBC)

¿QUÉ OCURRIÓ?

De acuerdo al analista de Defensa del Servicio Ruso de la BBC, Pavel Aksenov, los canales rusos acusan a los sistemas de defensa aérea ucranianos de derribar el IL-76, algo que podría confirmarse en un video que muestre el rastro del misil o el momento real del impacto del avión.

Pero Aksenov indicó que no hay aún un video de este tipo y, con las imágenes que se han difundido, no se puede ver con seguridad lo que causó el accidente aéreo. En tanto, el experto señaló que no está claro si Ucrania se arriesgaría a usar armas tan cruciales para derribar un avión cuando podría usarlas contra misiles rusos ‘Kinzhal’.