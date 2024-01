La alucinante historia de la colombiana que engañó a su país: aseguró que trabajó para Studio Ghibli

El estudio de animación japonés Studio Ghibli, es uno de los mejores en la actualidad por sus largometrajes animados que han tenido gran éxito, entre sus películas más taquilleras destaca “El viaje de Chihiro” (2001), sin embargo, una joven colombiana quiso usar el nombre del famoso estudio para su beneficio.

Geraldine Fernández, ilustradora de profesión, pasó del anonimato al desprestigio en pocas horas. La joven aseguraba haber participado en la premiada película “El niño y la garza”, dirigida por el maestro japonés Hayao Miyazaki, que ganó el Globo de Oro a mejor película animada.

La joven incluso dio una charla en la Universidad Sergio Arboleda en Barranquilla, sobre su experiencia en la película, dijo que el importante estudio le envió una carta y un regalo por el trabajo realizado. Cuando la película triunfó en los Globos de Oro, la historia de la ilustradora saltó a la fama en Colombia.

El diario El Heraldo, el más importante de Barranquilla, publicó una nota sobre el supuesto logró de Fernández que titulaba “El talento barranquillero que se impuso en los Globos de Oro”. Luego que la historia empezó a publicarse en otros medios, la joven concedió una entrevista al youtuber español Pablo Gonzáles, donde aseguró: “Casi toda la primera parte de la película, que son casi 15 minutos, toda esa escena la hice yo. O sea, literal, la colombiana abrió la película”, dijo sonriente.

SE ARREPIENTE

Pero la farsa no duró mucho tiempo. En los créditos de la película no aparecía su nombre, además los medios no contrastaron la versión de la joven con otras fuentes. En medio de las críticas, la ilustradora terminó revelando que exageró su historia y pidió perdón. “Trabajé en un par de escenas de 'El niño y la garza', exageré”, señaló.

Dijo que, tras hacer un master en la Universidad de Tokio, al terminar su tesis le dijeron que su estilo era muy similar al de Studio Ghibli y la invitaron a participar en la película como free lance.

Ahora contó a El País que contactó con Studio Ghibli para que le envíe un documento en el que certificara su participación del filme y terminar la polémica, aunque dijo que ya se lo enviaron, aseguró que no lo mostrará pues prefiere evitar que se siga hablando de su aporte.