Papa Francisco habla sobre el placer sexual: esto fue lo que dijo de la pornografía

El papa Francisco expuso ante un grupo de fieles en el Aula Pablo VI del Vaticano que el placer sexual es "un don de Dios" que actualmente se ve "socavado por la pornografía", durante una audiencia en la que explicó una característica fundamental del “verdadero amor”.

“El placer sexual, que es un don de Dios, se ve socavado por la pornografía: satisfacción sin relación que puede generar formas de adicción. Debemos defender el amor, el amor del corazón, de la mente, del cuerpo, amor puro al donarse el uno al otro, y esa es la belleza del acto sexual”, dijo, según medios internacionales.

Durante la audiencia explicó que el Cristianismo no condena el instinto sexual; sin embargo, advierte que este no se encuentra exenta de peligros.

"En el Cristianismo no se condena el instinto sexual, no. Un libro de la Biblia, el 'Cantar de los Cantares', es un maravilloso poema de amor entre dos novios. Sin embargo, esta hermosa dimensión sexual no está exenta de peligros", sostuvo.

“EL VERDADERO AMOR”

El sumo pontífice sostiene que el verdadero amor no se posee, se da y menciona que servir es mejor que conquistar, además de instar a los fieles a combatir la lujuria y la “cosificación” de las personas, destacando que "es importante" para preservar "la belleza que nos hacer creer que construir juntos una historia es mejor que lanzarse a la aventura".

"Cultivar la ternura es mejor que doblegarse ante el demonio de la posesión, el verdadero amor no posee, se da, servir es mejor que conquistar. Porque si no hay amor, la vida es triste soledad", concluyó.

(Con información de EFE)