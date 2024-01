¿Qué país latinoamericano ‘lo tiene todo’? viajero estadounidense explica por qué eligió esta ciudad

Un joven estadounidense dejó atrás todo por viajar alrededor del mundo, recientemente recorrió todo Latinoamérica y quedó fascinado por la cultura en la región. Recientemente, reveló por sus redes sociales qué ciudad lo ha cautivado hasta hacerlo pensar en quedarse a vivir allí.

El joven se ha viralizado por sus aventuras en diversas partes del mundo, pues ya conoce 70 países a sus 24 años. Christian Grossi, decidió responder a las preguntas de sus seguidores sobre en qué país se quedaría a vivir.

“Como ustedes saben, ya no estoy interesado en vivir en Estados Unidos. Para mí simplemente es un lugar donde no quiero vivir, hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo…”, respondió a sus seguidores mientras viajaba en motocicleta.

Luego continuó hablando sobre América del Sur: “Argentina es mi país favorito del mundo por la cultura, la gente, la comida. Honestamente, lo tiene todo. Para los estadounidenses en la cultura que buscan, realmente es hermoso”, dijo el joven que actualmente vive en Argentina, lugar del que se enamoró.

Grossi inició su aventura en Málaga hace cinco meses, luego continuó por Portugal, Marruecos, Grecia, Macedonia, Egipto, Dinamarca, Vietnam, Corea del Sur, Tailandia, entre otros países.

¿CUÁL ES EL MEJOR PAÍS PARA VIVIR EN EL MUNDO?

Para el joven estadounidense es Argentina, que se ha convertido en el tercer país más barato de América Latina a causa de la elevada y persistente inflación local. Sin embargo, otros apuntan a Dinamarca, Suiza, Canadá y Nueva Zelanda, países que son valorados por varios factores como la calidad de vida, el empleo, la seguridad, el sistema de salud y la cultura; sin embargo, la elección es muy subjetiva.