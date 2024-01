Autor de ‘Padre rico y padre pobre’ tiene deuda que bordearía los US$ 1.200 millones

Increíble. El reconocido autor del libro de recomendaciones sobre finanzas personales “Padre rico, padre pobre”, Robert Kiyosaki, admitió que enfrenta una deuda millonaria que llegaría a los 1.200 millones de dólares, sin embargo, aseguró no sentirse preocupado.

El autor hizo esta confesión en su podcast y su cuenta de Instagram que ha sorprendido a sus seguidores que suman más de 3.6 millones. Pese a ello, Kiyosaki dijo no sentirse preocupado y destacó su enfoque sobre el endeudamiento y las finanzas, haciendo una distinción clave: “deuda positiva” y “deuda negativa”.

Para el autor del famoso libro, la deuda es una herramienta que puede generar riqueza, siempre y cuando se utilice para adquirir activos como oro, plata y criptomonedas. Según su análisis: “si yo quiebro, el banco quiebra. No es mi problema”, explicó.

¿CUÁNDO ENDEUDARSE?

Según Kiyosaki, uno no debe endeudarse cuando adquiere bienes, sino que debe hacerlo únicamente en inversiones que generen dividendos y contribuyan al crecimiento financiero a largo plazo. Añadió que no recomienda la práctica de ahorrar dinero en efectivo y explicó su desconfianza en el dólar: “Uso la deuda como dinero y no tengo efectivo porque en 1971 el dólar se convirtió en deuda”, aseveró.