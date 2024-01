Christian Oliver: actor de ‘Indiana Jones’ y sus hijas fallecen en un accidente aéreo

El reconocido actor alemán Christian Oliver y sus dos hijas, Madita y Annik Klepser de 10 y 12 años respectivamente, perdieron la vida en un trágico accidente aéreo. El fatídico suceso tuvo lugar cuando el avión privado en el que viajaban se estrelló en el mar, cerca de las islas de San Vicente y las Granadinas, en el Caribe.

El actor, conocido por su papel en series icónicas como "Saved by the Bell: The Next Class" y "VIP" junto a Pamela Anderson, así como por su participación en películas como "Walkyrie" y la más reciente entrega de "Indiana Jones y el dial del destino", partió desde el Aeropuerto James Mitchell, en Bequia, con destino a Santa Lucía, acompañado por sus hijas cuando ocurrió la tragedia.

Este lamentable incidente ha conmocionado a la comunidad artística y a sus seguidores, quienes recuerdan la destacada trayectoria de Oliver en la industria del entretenimiento, donde dejó huella con su talento y participación en diversas producciones televisivas y cinematográficas.

INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

Si bien las autoridades locales confirmaron el fallecimiento de Christian Klepser y sus dos hijas, las causas exactas del accidente aún no han sido determinadas. La policía está llevando a cabo una investigación, mientras que informes preliminares revelaron que el piloto alertó sobre problemas técnicos momentos antes del suceso.