Cuadrántidas 2024: ¿Cuándo y a qué hora disfrutar la lluvia de meteoros?

El comienzo de enero trae consigo un regalo celestial en forma de las Cuadrántidas, una de las lluvias de meteoros más veloces y potentes del año.

Según la Sociedad Estadounidense de Meteoros, se espera que esta lluvia alcance su punto máximo durante la noche del 3 al 4 de enero. Los observadores del cielo en el hemisferio norte tendrán la mejor visión de este fenómeno entre las últimas horas del miércoles y el amanecer del jueves.

Los meteoros que forman las Cuadrántidas son fragmentos de asteroides rotos y partículas de cometas que se esparcen en senderos polvorientos alrededor del sol. A medida que la Tierra atraviesa estos senderos de escombros, las partículas de polvo y rocas crean deslumbrantes exhibiciones conocidas como lluvias de meteoritos al desintegrarse en la atmósfera terrestre.

A diferencia de la mayoría de las lluvias de meteoritos, las Cuadrántidas son notables por su breve pico de apenas seis horas. Este fenómeno se debe a la fina corriente de partículas que la Tierra cruza rápidamente en un ángulo perpendicular.

¿A QUÉ HORA?

La ventana para observar el máximo pico oscila entre las 4 a.m. y las 10 a.m. ET (9 a.m. a 3 p.m. hora universal coordinada), pero los meteoros serán visibles horas antes. La Sociedad Estadounidense de Meteoros recomienda estar alerta desde la 1 a.m. hasta las 5 a.m. hora local para aquellos en América del Norte.