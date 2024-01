¿Por qué en China no celebran Año Nuevo el 1 de enero?

El Año Nuevo trae nuevas esperanzas y representa una nueva oportunidad para todos para mejorar en todo sentido lo vivido el año que pasó. En cada hogar se recibe el Año Nuevo con su propio modo de recibirlo y nuestro país no es la excepción, y es que la tradición popular para esa noche dicta rituales distintos para determinar la suerte en diferentes ámbitos a lo largo del año, pero ¿Sabías que no todos los países celebran el Año Nuevo el 1 de enero?

Uno de esos países es China, ya que, a diferencia de los países occidentales, que siguen el calendario solar, los chinos utiliza el calendario lunisolar, el cual se basa en los ciclos de la luna y el sol para computar el tiempo.

Debido a esto en China no se celebra el Año Nuevo el 1 de enero, por eso ellos están en el ciclo 78, que empezó en febrero de 1984 y concluirá en febrero de 2044.

Los chinos celebran el Año Nuevo en una fecha diferente, en la segunda luna nueva tras el solsticio de invierno y el equinoccio de primavera. Por lo tanto, cada año, se cambia la fecha del Año Nuevo Chino.

El calendario chino se basa en los 12 ciclos de la luna, alrededor de 354 días, por eso este 2023 que se va, el año comenzó para ellos el 22 de enero y terminará el 9 de febrero de 2024, fecha donde comenzaran los festejos que duran 15 días y, tradicionalmente, aparte de visitar a los seres queridos, la gente va de compras, disfruta de espectáculos tradicionales chinos, lanza fuegos artificiales y planifica lo que realizará el siguiente año.

El Horóscopo Chino establece que el 2024 se celebrará el Año del Dragón, un ser mitológico que simboliza el poder espiritual supremo, y a la vez encarna a toda persona cuya fuerza es su mayor virtud.

Cabe señalar que, en China, la fecha está marcada por muchas tradiciones y supersticiones de su cultura y este 2024 los chinos darán la bienvenida al año 4722 del calendario lunar.

Como dato adicional, China no es el único país que no celebra el Año Nuevo cada 1 de enero, también no lo hacen Arabia Saudita, Irán, Argelia, Tayikistán, Corea del Norte e Israel.