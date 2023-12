Crean estatua con imagen de Shakira de más de 6 metros de altura en Colombia

En un emotivo acto para celebrar la carrera artista de la cantante colombiana Shakira, el municipio de Barranquilla, tierra natal de la artista, y un escultor local, crearon una estatua de bronce de su imagen con una altura de 6,5 metros.

Aunque la colombiana no pudo asistir personalmente al evento, sus padres la representaron con orgullo y emoción durante la develación del monumento.

En un comunicado, Shakira expresó su gratitud por el cariño y amor que le tienen los colombianos, en especial los de Barranquilla.

"Me siento honrada y conmovida por este increíble reconocimiento que me hacen en mi Barranquilla, la ciudad donde nací, y donde crecí junto a mis sueños. Me emociono por mis padres y por mis hijos y por este gesto de amor y hermandad", expresó.

SOBRE LA ESCULTURA

La impresionante obra de arte, creada por el talentoso escultor Yino Márquez, contó con la colaboración de más de 30 obreros durante varios meses. La estatua captura la esencia de Shakira en uno de sus icónicos movimientos de cadera, con una falda que se transforma en olas.

Este detalle único fue elaborado en aluminio y protegido con un esmalte barniz para preservar la escultura expuesta al aire libre.