Tiroteo en universidad de Praga: al menos 15 muertos y decenas de heridos

Un trágico hecho de sangre ha conmocionado a República Checa. Se ha reportado un tiroteo en la Universidad Carolina, situada en la plaza de Jan Palach, en pleno centro de Praga, que ha dejado al menos 15 muertos y 24 heridos. Se presume que el autor de esta masacre sería un estudiante de la facultad de Filosofía y Letras de dicha casa de estudios.

"Un desconocido ha abierto fuego poco después de las 15:00 horas (14.00 GMT) en la Facultad de Filosofía de la Universidad Carolina de Praga, en la plaza Jan Palach", informó Radio Praga Internacional.

De acuerdo al ministro del Interior, Vit Rakusan, el supuesto autor de este ataque ha muerto, no brindó mayores detalles sobre este tema, pero precisó que no hay otro tirador en el lugar, asegurando que no hay peligro inminente.

HOMBRE FUE HALLADO MUERTO EN BOHEMIA CENTRAL

La policía descartó que este ataque guarde relación con el “terrorismo internacional” y revelaron que el padre del presunto autor de este crimen fue hallado muerto en su localidad, en la región de Bohemia Central.

(Con información de EuroNews y El País)