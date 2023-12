Narges Mohammadi: activista iraní “recibió” desde la cárcel el Nobel de la Paz

Foto: ASSOCIATED PRESS

Una silla vacía en Oslo. La activista iraní Narges Mohammadi, quien se encuentra recluida en una cárcel en Teherán, recibió en ausencia el Premio Nobel de la Paz por su lucha a favor de los derechos de las mujeres y de la democracia, y en contra de la pena de muerte. Este importante reconocimiento fue recogido por sus gemelos de 17 años, quienes residen en Francia junto a su padre.

Kiana y Ali, los hijos de Narges Mohammadi colocaron una silla vacía entre ambos, simbolizando la presencia de la activista que sigue encarcelada en Teherán, desde 2010, por “actuar contra la seguridad nacional y emitir propaganda contra el régimen”.

“Sin duda, el pueblo iraní seguirá luchando por la libertad y la democracia, pero en su lucha necesita el apoyo de gobiernos, organizaciones y medios de comunicación de todo el mundo”, fue parte del discurso que había escrito Mohammadi desde la cárcel.

HUELGA DE HAMBRE

La mujer de 51 años, una de las principales líderes del movimiento Mujer Vida Libertad, pasó este día en su celda; nadie, a parte de sus carceleros, sabe cómo pasó esta fecha esta mujer. Se tiene conocimiento que inició una huelga de hambre en solidaridad con la comunidad bahaí, la mayor minoría religiosa de Irán, que afirma estar discriminada en muchos ámbitos de la sociedad.

Mohammadi es la quinta galardonada en los más de cien años de historia del Nobel de la Paz que recibe el premio estando privada de su libertad. Sus hijos, quienes están exiliados en Francia desde 2015, no ven a su madre hace más de ocho años y no saben si volverán a verla con vida.

“Personalmente, soy bastante pesimista”, confesó Kiana, la hija de la iraní. “Quizá la vea dentro de 30 o 40 años, pero si no es así, no creo que vuelva a verla nunca. Pero no pasa nada porque mi madre siempre estará conmigo en mi corazón y con mi familia”, señaló según Infobae, mientras que su hermano mostró optimista “Creo en nuestra victoria”.

(Con información del diario El Mundo)