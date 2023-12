Venezuela: Maduro propone crear un estado en la región del Esequibo, zona disputada con Guyana

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, propuso el pasado martes una ley para declarar la creación de un estado en el Esequibo, una región en disputa con Guyana. Este anunció se efectuó tras los resultados del referendo del domingo.

El mandatario ordenó durante una reunión con altos funcionarios "activar de inmediato el debate en la Asamblea Nacional y la aprobación de la ley orgánica para la creación de la Guayana Esequiba" como estado venezolano.

Maduro entregó la propuesta de ley al titular de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, quien se comprometió a discutir y aprobar todos los artículos de dicho marco legal del que se desconocen los detalles.

LICENCIAS PETROLERAS

Algo que ha despertado el interés de los medios internacionales es que el jefe de Estado venezolano instó a la empresa estatal petrolera PDVSA a "crear la división PDVSA-Esequibo" y a otorgar "de inmediato", licencias operativas para la explotación de crudo, gas y minas en el Esequibo.

CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

Este conflicto no es nuevo, la disputa data del siglo XIX; no obstante, desde 2018 ha cobrado relevancia en vista de la admisión del caso por parte de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que ha pedido al Estado venezolano no completar acciones que alteren la dinámica actual sobre esta zona, administrada por Guyana.

Pese a ello, Maduro rechaza la mediación de la CIJ en este conflicto y argumenta que también se vio reforzado con el referendo, en el que los venezolanos habrían acordado no reconocer la jurisdicción del tribunal internacional. Es importante mencionar que esta emitirá, de cualquier modo, una decisión vinculante para las dos naciones en los próximos meses.

