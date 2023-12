Canción navideña de 1958 es la nueva top 1 en reproducciones, según Billboard Hot 100

La clásica canción navideña "Rockin' Around The Christmas Tree", interpretada por la legendaria Brenda Lee a sus 78 años, ha logrado posicionarse en el primer puesto de los Billboard Hot 100, destronando a la icónica "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey, que reinó durante años como el himno navideño.

Desde su debut en 1994, "All I Want for Christmas Is You" se convirtió en un símbolo arraigado de la alegría y el espíritu de la Navidad. Sin embargo, en esta temporada, "Rockin' Around The Christmas Tree" alcanzó el primer lugar con una asombrosa cantidad de reproducciones digitales y radiales.

Con 34.9 millones de reproducciones en internet y 20.9 millones de impresiones en radio, la canción de Brenda Lee no solo ha asegurado el primer puesto, sino que también establece un récord impresionante al convertirse en la canción más antigua en llegar al número 1, 65 años después de su lanzamiento original en 1958.

TOP 10 DE CANCIONES NAVIDEÑAS

El top 10 del Billboard Hot 100 ahora alberga un desfile de clásicos navideños junto a "Rockin' Around The Christmas Tree" y "All I Want for Christmas Is You": "Jingle Bell Rock" de Bobby Helms se posiciona en el número 4, "Last Christmas" de Wham! en el número 5, "A Holly Jolly Christmas" de Burl Ives en el número 6, y "It’s the Most Wonderful Time of the Year" en el décimo lugar.