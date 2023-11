Poema de activista peruana se viraliza en Italia tras caso de feminicidio: “si mañana no vuelvo”

Un reciente caso de violencia ha conmocionado a toda Italia, de tal manera que la comunidad ha resucitado un poema elaborado por Cristina Torres Cáceres, una activista peruana que lo publicó el año 2011, devastada por los terribles acontecimientos de violencia contra la mujer en toda América Latina.

La reciente muerte de una joven de 22 años, Giulia Cecchettin, a manos de su exnovio Filippo Turetta, ha generado una avalancha de críticas hacia el Estado, al cual acusan de machista. La hermana de Giulia, acusó hoy al ministro italiano de Transportes por cometer “violencia de Estado”.

"Ministro de Transportes que duda de la culpabilidad de Turetta porque es blanco, porque es 'de buena familia'. Esto también es violencia, violencia de Estado", señaló en sus redes sociales Elena, la hermana de la joven víctima que murió poco antes de graduarse en Ingeniería Biomédica.

El asesinato de la joven ha causando una profunda conmoción social en Italia y en Europa, pero lo que también ha llamado la atención es que el poema de la activista peruana se ha convertido en un grito contra la violencia de género y la falta de protección del Estado, luego que Elena, la hermana de Giulia, la relanzara por sus redes sociales.

¿QUÉ SUCEDIÓ?

La joven estudiante y su exnovio Turetta desaparecieron el pasado sábado. Las cámaras de seguridad de una zona industrial grabaron el momento cuando el joven golpeaba a Giulia repetidas veces mientras ella le decía que le hacía daño, luego la arrastró varios metros por el suelo.

Tras las investigaciones, se ubicó el cadáver de Giulia en un canal junto a un lago en Italia. La autopsia reveló que ella había sido acuchillada en la cabeza y cuello, además, que habría intentado defenderse pues se observan heridas tanto en manos y brazos, según medios locales.

POEMA VIRAL

Las redes italianas se han llenado con fragmentos del poema de la peruana Cristina Torres:

"Si mañana no vuelvo

Si mañana no te contesto las llamadas, mamá.

Si no te digo que voy a cenar. Si mañana, mami, no aparece el taxi.

Tal vez estoy envuelta en las sábanas de un hotel,

en una carretera o una bolsa negra. (Mara, Micaela, Majo, Mariana).

Tal vez estoy en una maleta o me perdí en la playa (Emily, Shirley).

No te asustes, mamá, si ves que me apuñalaron (Luz Marina).

No grites cuando veas que me arrastraron (Arlette).

Mamita, no llores si te enteras que me empalaron (Lucía).

Te dirán que fui yo, que no grité, que fue mi ropa, el alcohol en mi sangre.

Te dirán que fue la hora, que estaba sola.

Que mi ex el psicópata tenía motivos, que yo fui infiel, que fui puta.

Te dirán que viví, mamá, que me atreví a volar muy alto en un mundo sin aire.

Te juro, mami, que morí peleando.

Te juro, viejita, que grité tan alto como volé.

Se va a acordar de mí, ma, sabrá que fui yo quién lo jodió

cuando me vea en el rostro de todas las que le van a gritar mi nombre.

Porque sé, mamá, que no vas a parar.

Pero, por lo que más quieras, no ates a mi hermana.

No encierres a mis primas, no prives a tus sobrinas.

No es su culpa, mamá, tampoco fue mía.

Son ellos, siempre serán ellos.

Lucha por sus alas, por las que me cortaron.

Lucha para que sean libres y vuelen más alto que yo.

Pelea para que griten más fuerte que yo.

Que vivan sin miedo, mamá, tal como viví yo.

Mamita, no llores mis cenizas.

Si mañana soy yo, mamá,

si mañana no vuelvo, destrúyelo todo.

Si mañana me toca, quiero ser la última."