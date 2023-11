Gerard Piqué sobre su ruptura con Shakira: “la gente no sabe ni un 10%”

El exfutbolista español, Gerard Piqué se refirió a la ruptura con la madre de sus dos hijos, Milan y Sasha, durante una entrevista para la radio catalana RAC1, en donde aseguró que, por salud mental, prefirió no comentar del tema.

"Si hubiera dado importancia a todo lo que se decía de mí, estaría encerrado en mi piso o me hubiera tirado de un sexto piso. La única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada", explicó Piqué, quien desde que terminó su relación con Shakira no ha dado mayores declaraciones.

Sin embargo, mucho se habla de sus presuntas infidelidades. Mientras que Shakira expresó sus sentimientos a través de polémicas canciones que dejaron más especulaciones, el exfutbolista prefirió mantener un perfil bajo.

MUCHA INFORMACIÓN NO ES REAL

Piqué dejó claro que hay muchos rumores que no son reales, sin embargo, aseguró que no aclarará nada ante los medios. "La gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado y no quiero que salga, porque es privado y es mío... muchos se basan en informaciones que en su gran mayoría no son reales", aseguró.

Además, fue enfático al asegurar que no hablará de este tema y que no puede salir cada día a desmentir “cosas que no son reales”, manifestó.