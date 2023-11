¿Robert Pattinson será papá? Recientes fotografías generaron fuertes especulaciones

El recordado Edward Cullen de la saga Crepúsculo se ha convertido en tendencia en redes sociales debido a que su pareja, Suki Waterhouse, estaría embarazada. Las especulaciones se originaron en internet, luego que se difundieran fotografías de ambos paseando por las calles de Los Ángeles, EEUU.

En X, antes Twitter, se han viralizado las fotos; sin embargo, hasta el momento ninguno de los dos famosos se ha pronunciado para confirmar o negar los rumores de embarazo de Waterhouse.

Las imágenes muestran a la pareja, Pattinson usa una polera azul, gorro y lentes oscuros, en tanto, Suki también tenía una polera color negro, gorro, shorts, pero lo que llamó poderosamente la atención fue lo que parecía una pancita de embarazo. Cabe destacar que los famosos han estado juntos por cinco años.

¿QUIÉN ES LA ACTUAL PAREJA DE PATTINSON?

Suki Waterhouse es una modelo, cantante y actriz británica, conocida por su papel de Karen Sirko en la miniserie del drama musical Daisy Jones & the Six. En 2022 lanzó su álbum debut “I can’t let go” y el EP “Milk Teeth”.