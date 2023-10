Huracán Otis en México: Cónsul peruano revela que aún no logran ubicar a 25 connacionales

El cónsul general de Perú en México, Carlos Rossi, informó que todavía no ubican a los 25 connacionales afectados por el huracán Otis, que azoto ciudad de Acapulco. Señaló que se trataría de compatriotas que llegaron para realizar turismo. No descartó que existan más peruanos aún no contactados.

"Tenemos registrados 43 connacionales afectados por huracán, de los cuales 18 corresponden a una delegación empresarial de Promperú (...) pero hay otro número, alrededor de 25 turistas, (...) estamos atrás del rastro de estas personas", declaró el diplomático en entrevista con Exitosa.

COMPATRIOTAS NO UBICADOS

Dijo que el huracán destruyó gran parte de la infraestructura de la ciudad, se cayeran las torres de comunicaciones, lo que dejó incomunicados a miles de personas. Esta situación ha complicado mantener contacto con todos los peruanos afectados, sin embargo, Rossi preciso que siguen buscando.

"El Gobierno Central y el Gobierno Municipal se han organizado y han abierto diversos albergues, donde hay cerca de 2000 personas. Justamente ahí también estamos buscando a nuestros connacionales", agregó.