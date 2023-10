Argentina: Javier Milei recibirá apoyo de excandidata Patricia Bullrich para segunda vuelta

En una rueda de prensa en Buenos Aires, Argentina, la excandidata de a la coalición opositora Juntos por el Cambio (centro derecha), Patricia Bullrich junto a Luis Petri, quien la acompañó en la candidatura como aspirante a vicepresidente, aseguró que apoyará al libertario Javier Milei en la segunda vuelta electoral.

La exministra de Seguridad dijo que no podían ser neutrales en el balotaje y que se encuentra en el dilema de “cambio o continuidad mafiosa”. Añadió que ratifican los valores de cambio y libertad, por ello, señaló que la urgencia del tiempo les exige no ser neutrales “ante la continuidad del kirchnerismo a través de Massa”, manifestó.

NO ES UN ACUERDO NI UN PACTO

Patricia Bullrich, quien terminó tercera (23.83%) en las elecciones celebradas el pasado domingo, señaló que no se trata de un pacto o un acuerdo con Milei, sino de su postura frente a la ciudadanía.

“Dimos por terminados ciertos enfrentamientos. Nosotros no hablamos del gobierno. No estamos en un acuerdo ni en un pacto con Javier Milei. Lo que decimos es nuestra postura frente a la sociedad que nos votó o a la que no nos votó y nos quiere escuchar", enfatizó.