Florinda Meza aclara su postura sobre serie de “Chespirito”: “No se me trata con respeto”

Florinda Meza, la actriz reconocida por su icónico papel de 'Doña Florinda' en el programa de comedia "El Chavo del 8", se ha manifestado a través de las redes sociales respecto a la serie biográfica en desarrollo sobre la vida de su difunto esposo, Roberto Gómez Bolaños, más conocido como “Chespirito”.

En un video compartido en su cuenta de Instagram, Meza aclaró su posición con relación a la producción de la biografía de “Chespirito”, dejando claro que no se opone a la realización de la serie. Sin embargo, expresó su preocupación de que no se le trataría a ella con el debido "respeto".

"Se dice que yo me opongo a que se haga la biografía de Roberto Gómez Bolaños... ¡total mentira! Por principio de cuentas, sé de muy buena fuente que en esa biografía no se me trata con respeto y mucho menos con verdad", señaló Meza en su declaración.

NO FUE CONSULTADA

La actriz, quien tiene 74 años, subrayó que no ha sido consultada ni informada sobre el proyecto cinematográfico, y cuestionó la falta de contacto por parte de los responsables de la serie.

"A mí nadie me ha informado nada, nadie me ha hecho siquiera una llamada telefónica, o sea, ¿tampoco importa la opinión y la autorización de la viuda que aún vive?", expresó Meza en el video.