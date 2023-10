Fallece ex Miss Uruguay, Sherika de Armas a los 26 años a causa de un cáncer

Después de una dura lucha contra el cáncer de cuello uterino, el hermano de la ex Miss Uruguay, Sherika de Armas confirmó el fallecimiento de su hermana mediante sus redes sociales.

Mayk le dedicó tiernas palabras a Sherika, quién nunca se dio por vencida en batallar contra le enfermedad y será muy recordada por el entorno que la conocía. “Vuela alto, hermanita. Siempre y para siempre. Ya no hay más dolor. Buen viaje, te amo por siempre”.

DESPEDIDA DE MISS A MISS

La actual Miss Uruguay Carla Romero calificó a Sherika de Armas como una de las féminas más hermosas que pudo conocer en su vida. “Demasiado evolucionada para este mundo. De las mujeres más hermosas que he conocido en mi vida”.

De igual manera, la reina de belleza en 2021, Lola de los Santos también recordó de la mejor manera de Armas y mencionó que fue una dama que la ayuda bastante para su incursión en las pasarelas.

“Te voy a recordar siempre, no solo por todo el apoyo que me diste y por lo mucho que querías verme crecer, sino que, por tu cariño, tu alegría, los amigos que compartimos y que hoy me quedan”, comentó.

Cabe recordar que, en 2015 Sherika fue elegida como Miss Uruguay cuando tenía 18 años y sacó la cara por su nación en el certamen internacional de belleza que se realizó en China.