Jada Pinkett, esposa de Will Smith, reveló que Chris Rock la invitó a salir

Muchos aún recuerdan la impactante escena que dejó el actor Will Smith cuando le lanzó una fuerte cachetada al maestro de ceremonias de los Oscar del 2022, Chris Rock, luego que hiciera chistes sobre el aspecto de su esposa, Jada Smith.

Ahora resulta que la aún esposa del recordado “Príncipe del Rap” habría recibido una invitación del mismo Chris Rock para salir poco antes de que ocurriera el escándalo que opacó la ceremonia de los Oscar de ese año.

"Chris pensó que nos íbamos a divorciar, así que me llamó y básicamente me dijo: 'Me encantaría invitarte a salir'", dijo Jada en una entrevista con NBC News. “Yo estaba como ‘¿qué quieres decir?’”, y él le dijo: “bueno, ¿Will y tu no se van a divorciar?”, por lo que ella respondió que esos solo son rumores.

Luego, el actor le ofreció una disculpa y no volvió a insistir para que salgan juntos. La actriz reveló a la revista People que no ha vuelto a cruzar palabra con Chris Rock desde los Oscar de 2022, además, dio que aunque entiende que su labor es de comediante, admitió que sus palabras llegaron a herir sus sentimientos.

Aunque Jada Pinkett Smith, de 52 años, y Will Smith, de 55 años, llevan casados desde 1997, desde el 2016 llevan sus vidas completamente separadas.

TRAS POLÉMICA BOFETADA

Jada Pinkett contó que Chris Rock bajó del escenario y se disculpó con ella, le dijo que no fue su intención hacerle daño, a lo cual le respondió: “No puedo hablar de eso ahora, Chris”, y dejó que Will y Chris hablaran de eso.