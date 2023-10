Blinken reafirma que mientras EE.UU. exista, Israel no tendrá que defenderse solo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, reiteró que mientras su país exista, Israel no tendrá que defenderse por su cuenta; así lo aseguró durante la reunión que mantuvo con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu en Tel Aviv.

“El mensaje que traigo a Israel es que puede que seáis suficientemente fuertes para defenderos por vuestra cuenta, pero mientras Estados Unidos exista, nunca tendréis que hacerlo. Estaremos siempre ahí a vuestro lado”, sostuvo el jefe de la diplomacia estadounidense.

Blinken condenó los ataques de Hamás contra Israel y precisó que no hay ninguna justificación para los “actos horrendos” que cometió este grupo extremista, alegando que estos no representan los intereses del pueblo palestino. Adicionalmente, hizo presente que su visita a Tel Aviv no ha venido únicamente como secretario de Estado, sino también como judío.

“Israel tiene el derecho y la obligación de defender”, señaló; sin embargo, hizo hincapié en la necesidad de tomar todas las precauciones para evitar dañar civiles.

“Nosotros, las democracias, nos distinguimos de los terroristas por tener estándares diferentes, incluso cuando es difícil, y de rendir nosotros mismos cuentas”, dijo.

BENJAMIN NETANYAHU

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu señaló que el “el primer prerrequisito para la victoria es claridad moral”. La autoridad estadounidense mencionó ante este planteamiento que el “no condenar de forma clara el terrorismo no solo pone en riesgo al pueblo de Israel, sino a gente de todo el mundo, miren lo que acaba de ocurrir, individuos de 36 países han muerto o están desaparecidos tras estos ataques monstruosos”.

GUERRA ENTRE ISRAEL Y HAMÁS

Esta funesta guerra ha dejado hasta el momento más de 1.3 mil muertos en Israel, 3.2 mil heridos; por otro lado, los ataques aéreos de la aviación israelí han dejado al menos un saldo de 1.2 mil vidas y más de 6 mil heridos en Gaza.

(Con Información de EFE)