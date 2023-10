Anuel AA fue operado de emergencia: “fue cuestión de vida o muerte”

El reggeatonero causó preocupación entre sus seguidores tras la publicación del artista de una foto donde se le ve hospitalizado, acostado en una cama con varios cables y con respirador.

"Me operaron anoche de emergencia, sólo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte. No puedo seguir trabajando ahora mismo, gracias a dios estoy vivo eso es lo único que me importa", compartió el cantante quien se disculpó con sus fans por cancelar sus compromisos por la salida de su nuevo álbum.

Su mensaje también incluyó un agradecimiento a todo el equipo médico que lo atendió. Lo que no informó Anuel AA fueron las causas que lo llevaron a su hospitalización, lo que hasta ahora todavía se desconoce.

“ROMPE CORAZONES”

El cantante también pidió disculpas por tener que demorar más en el lanzamiento de su nuevo trabajo “Rompe Corazones”, con el cual espera remontar en su carrera profesional, a la que casi hunde él mismo, según declaró, y con la que trabajó muy duro, con un equipo de profesionales “como lo hace el resto de artistas de élite”.

Finalmente, cabe destacar que ni Karol G ni Yailín se han pronunciado sobre la situación que sufre el cantante reggaetonero.