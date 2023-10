Peruano en Israel relata la tensiÃ³n vivida tras ataques de HamÃ¡s: "Fue una masacre"

Marlon, un peruano que ha vivido en Israel durante las últimas dos décadas, se puso en contacto con Buenos Días Perú para compartir su experiencia y testimonio en medio del reciente estado de alerta provocado por los ataques del grupo terrorista Hamás contra el Estado de Israel.

Marlon se encuentra actualmente en el centro de Israel, una de las zonas que ha sufrido un considerable ataque de misiles hace algunas horas. En medio de la tensión y el peligro, las autoridades han dado instrucciones a los residentes para refugiarse y asegurarse de tener suministros básicos como comida y agua. "Israel, como país, está preparado para este tipo de situaciones. El suministro de agua y luz está garantizado, no hay problemas con eso. El país se encuentra en estado de emergencia, en un estado declarado de guerra", señaló.

"No sé cómo llamarlo, hay historias desgarradoras. No sé si lo han visto, pero hay muchas cosas que creo que no se pueden ver. He enviado al equipo de producción una foto de una familia que ha sido completamente asesinada", manifestó.

El ataque no se limitó a las bases militares, sino que también afectó a las poblaciones civiles, incluyendo niños, ancianos y familias. "Fue una masacre", dijo Marlon. "Creo que eso es lo que tenemos que discutir en este momento. Hay alrededor de más de 100 personas en sus casas en este momento, niños y ancianos, que creo que todos debemos condenar este tipo de actos, independientemente de la posición política".

Marlon también habló sobre cómo ha sido vivir en Israel durante los últimos 20 años, en medio de la tensión constante. "La tensión es permanente, relativamente. Israel es un país donde se vive y te invito a que vengas y vivas realmente lo que es Israel. Es un país en el que, lógicamente, hay tensión en las zonas de conflicto, pero también puedes vivir tranquilamente", explicó.

Lo más lamentable de la situación actual, según Marlon, es la masacre de la población civil. "Lo que ha sucedido en las últimas horas ha sido un ataque, una masacre a la población civil. El sábado hubo un festival de música en una zona rural cerca de la frontera con Gaza y alrededor de 3000 personas, jóvenes y familias con niños, estaban presentes. Hasta el día de ayer, creo que han rescatado y recogido 270 cadáveres de la zona", concluyó Marlon.

Foto: Agencia EFE