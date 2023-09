Nayib Bukele: “Todos los que cometan delitos serán castigados, no importa quienes sean”

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, reveló que todas las personas que cometan algún tipo de delito en su nación serán castigadas, sin importar que individuo sea.

Asimismo, el mandatario salvadoreño reiteró que su país es el más seguro en la región latinoaméricana y que aún existen sujetos que quieren alterar la tranquilidad de los demás ciudadanos.

"El Salvador es, por mucho, el país más seguro de Latinoamérica, pero, como en toda sociedad, aún hay sujetos que piensan que pueden cometer delitos y no enfrentar las consecuencias. Pero no en El Salvador; todos los que cometan delitos, serán castigados con todo el peso de la ley, no importa quiénes sean. Impunidad 0, esa es la meta", comentó por medio de su cuenta de X.

UN PAÍS SEGURO PARA EL TURISMO

De acuerdo al último estudio realizado por la Organización Mundial del Turismo, agencia de las Naciones Unidas, dio a conocer que El Salvador se ha convertido en el país más seguro para los extranjeros que visiten el país.