“Guillermo Lasso también es mi enemigo”: Gobierno de Ecuador se pronuncia sobre queja de Jaime Bayly

El escritor peruano con pasaporte estadounidense, Jaime Bayly, relata haber vivido una experiencia “surrealista” en el aeropuerto de Guayaquil, alegando que los oficiales de migraciones buscaron entorpecer su salida del país por la crítica que realizó al presidente Guillermo Lasso, durante su participación en una feria literaria. El Gobierno de Ecuador se pronuncio descartando estas insinuaciones.

“Esta Cartera de Estado aclara que no procede bajo lineamientos políticos como intentó posicionar el pasajero aludido. La Subsecretaría de Migración investigará lo sucedido en este caso particular y realizará las acciones administrativas correspondientes", se lee en un comunicado del Ministerio del Interior de Ecuador.

JAIME BAYLY DENUNCIA RETENCIÓN EN AEROPUERTO ECUATORIANO

Bayly sostuvo en un video, cargado a su cuenta de YouTube, que tuvo un amargo episodio durante su salida de Ecuador. El escritor precisa que actualmente solo viaja con su pasaporte estadounidense y relata que, al abordar un avión para retomar a los Estados Unidos, un agente de migración se acercó para indicarle que no podría salir del país con su documento norteamericano porque “en Ecuador no admitimos la doble nacionalidad”.

El periodista denuncia que una oficial aseguraba que él había ingresado al territorio ecuatoriano con su pasaporte peruano, afirmación que descarta el escritor. Bayly señala que durante este tiempo los funcionarios lo sometieron a un interrogatorio en el que incluso lo llegaron a cuestionar por haber criticado anteriormente al expresidente Rafael Correa y hablar de temas políticos.

El escritor sostuvo que empezó a tener “escenarios paranoicos” y no descartó que estos tratos irregulares en migraciones fuesen represalias en su contra por haber criticado al gobierno de Guillermo Lasso.

"Guillermo Lasso es también ahora mi enemigo, lo he criticado en todas las entrevistas que he dado. He dicho que ha resultado un presidente ineficiente, incompetente, que no ha hecho bien su trabajo y que ha tenido visión de futuro", señaló Bayly durante su video.