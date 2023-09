Evo Morales postulará a la presidencia de Bolivia en 2025: "me están obligando"

Evo Morales, expresidente de Bolivia, confirmó este domingo su candidatura para las elecciones presidenciales del 2025. El exmandatario asegura que lo “obligaron” a tomar esta decisión; además, señala que va a “batallar” en medio de la división al interior del partido gobernante, el Movimiento al Socialismo (MAS).

"Me han convencido que voy a ser candidato, me han obligado, claro la gente quiere, pero me están obligando, tanto contra Evo, la derecha, el Gobierno, el imperio", afirmó Morales en su programa en la radio local Kawsachun Coca.

¿’REY DE LA COCAÍNA’?

Morales denuncia que hay una “campaña sucia” en su contra por parte de la derecha boliviana que lo acusa de “narcotraficante”. Por otro lado, el gobierno del presidente Luis Arce se refiere hacia él como el "rey de la cocaína". De acuerdo al exmandatario, parte de estas acusaciones lo “obligaron” a ser candidato y “batallar”.

“Obligados por los ataques del gobierno, su plan para proscribir al MAS-IPSP y defenestrarnos con procesos políticos, incluso eliminarnos físicamente, hemos decidido aceptar los pedidos de nuestra militancia y de tantas hermanas y hermanos que asisten a las concentraciones en todo el país para ser candidato a la presidencia de nuestra querida Bolivia.”, se lee en una publicación del expresidente boliviano (2006 - 2019) en X (antes Twitter).

LUIS ARCE CATACORA

El exmandatario lamentó que Arce, quien fue su ministro de Economía durante su Gobierno, no haya avanzado "nada de nada" de la agenda que realizaron con 13 pilares rumbo hacia el bicentenario del país (en 2025). Morales denuncia que el Ejecutivo tiene un plan en su contra con “procesos políticos” y afirma que incluso, quieren “eliminarlo” físicamente".

"Vamos a enfrentar con la verdad, dignidad y honestidad toda esa agresión que sufrimos en las redes sociales desde el Ministerio de la Presidencia", recalcó en un mensaje posterior en X (Twitter).

Es importante precisar que este anuncio se está dando días antes de la celebración del congreso nacional del MAS, que se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre en el trópico de Cochabamba, uno de sus bastiones políticos, que también ha sido motivo de discusión entre los oficialistas.

(Con información de RPP y EFE)