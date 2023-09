AMLO no asistirá a la cumbre APEC por presencia de Dina Boluarte como representante de Perú

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que no acudirá al Foro de Cooperación Económica Asia Pacifico (APEC), evento que se realizará en noviembre en Estados Unidos, debido a que Dina Boluarte representará al Perú.

“No voy a asistir a la (reunión) de San Francisco porque no tenemos relaciones con Perú y es para ver lo de Asia Pacífico, y no queremos participar en eso, con todo respeto. Me mandó a invitar el presidente (Joe) Biden”, mencionó.

DINA BOLUARTE “ESPURIA”

El mandatario de México calificó a Boluarte Zegarra como una presidenta “espuria” tras el golpe de Estado ejecutado por Pedro Castillo el 7 de diciembre del 2022.

Finalmente, AMLO hizo un llamado al jefe de Estados Unidos a visitar su país o tener un encuentro posterior al APEC en Washington.

“Entonces viene él o voy yo a tratar temas de desarrollo, migración, narcotráfico, todos los temas de la agenda bilateral, pero no puedo ir a la de San Francisco por esa razón y podemos reunirnos en Washington. Él ha sido muy amable, muy atento y son muy buenas las relaciones con el Gobierno de Estados Unidos”, expresó.