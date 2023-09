Desalojan penal Tocorón: cárcel controlada por Tren de Aragua que contaba con zoológico, discoteca y más lujos

Después de un despliegue de más de 11 mil policías y militares de Venezuela en la cárcel de Tocorón, el Gobierno venezolano tomó la decisión de desalojar este penal. Como bien se sabe, este establecimiento es conocido por ser el nido de la temida banda criminal el Tren de Aragua. De acuerdo a medios locales, tras el operativo se descubrió que dentro de este espacio había un pequeño zoológico, una discoteca, un estadio de béisbol, túneles de escape y la presencia de mujeres y niños que residían en este espacio.

"Fue desmantelado un centro de conspiración y delito, usado por una red criminal internacional contra la población venezolana”, señalaron las autoridades venezolanas.

Los presidiarios están siendo trasladados a otros de los 85 centros penitenciarios del país, de acuerdo a lo informado por el ministro de Interior y Justicia, general Remigio Ceballos.

UN PENAL DE LUJO

Tras esta intervención empezaron a circular videos e imágenes sobre las instalaciones de esta peligrosa cárcel. En el material difundido en redes sociales se observa una especie de ciudadela del crimen, un espacio con piscina, zoológico, campo de béisbol y una lujosa discoteca.

Incluso, registran la presencia de mujeres y niños que serían familia de los reos del penal. Estas mujeres hicieron presente su temor al ver la intervención de los efectivos del orden.

"Estoy esperando que me informen adónde llevan a mi esposo. No tengo noticias (...). Yo vivía allí, pero nos sacaron", "tengo miedo de que no salgan vivos", expresaron algunas mujeres tras la intervención del penal, según información de AFP.

Ante esta situación, numerosos usuarios cuestionaron al régimen de Nicolás Maduro por su tardía reacción ante la gesta de este paraíso del mal.

(Con información del diario El Mundo)