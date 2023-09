Dejan a Jenni Hermoso fuera de la convocatoria para los Juegos Olímpicos “para protegerla”

La futbolista de España, Jenni Hermoso, compartió un comunicado donde se muestra extrañada por la decisión de la nueva seleccionadora Montse Tomé, quien anunció la lista de convocadas para los partidos de clasificación de los Juegos Olímpicos de París 2024 y no incluyó a la delantera.

Montse Tomé dijo en conferencia de prensa que apoya a Jenni Hermoso y que decidió dejar fuera a la española “para protegerla”, algo que Hermoso ha puesto en entredicho en una larga carta compartida con la opinión pública que titula “¿Protegerme de qué?”.

“Llevamos semanas, meses, buscando protección que dentro de la misma RFEF no hemos podido encontrar. Las mismas personas que nos piden confianza son las que hoy lanzan una lista con jugadoras que han pedido ser NO convocadas”, señala Hermoso en el documento, en referencia a la lista de Tomé donde se encuentran varias campeonas del mundo y 15 que firmaron un documento en el que se declaraban no seleccionables.

DIVISIÓN Y MANIPULACIÓN

Según el texto, las jugadoras tienen en claro que se trata de “otra estrategia de división y manipulación” para intimidarlas y amenazarlas con repercusiones legales y sanciones económicas. Pues, de no acudir a la llamada de la selección para disputar los partidos de clasificación de los JJOO podrían enfrentarse a multas que van desde los 3 mil a los 30 mil euros o una posible suspensión de la licencia federativa que podría llegar hasta los 15 años.

“Quiero mostrar mi apoyo total a mis compañeras que hoy han sido sorprendidas y forzadas a reaccionar ante otra situación lamentable ocasionada por las personas que hoy en día siguen tomando decisiones dentro de la RFEF”, expresó Jenni Hermoso.

En tanto, las seleccionadas por Montse Tomé emitieron un comunicado donde reiteran su rechazo a ir con la selección española.