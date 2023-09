El gigante Google es demandado por Estados Unidos por “monopolizar” internet

Una batalla legal entre dos gigantes ha iniciado en los tribunales estadounidenses, pues el Departamento de Justicia de EEUU (DOJ) inició una demanda antimonopolio contra el gigante tecnológico.

De acuerdo al DOJ, Google recurrió a contratos ilegales para posicionarse como el motor de búsqueda preferido del mundo; en tanto, la empresa tecnológica argumentó que tienen esa posición por la calidad de su servicio.

Más del 90% de búsquedas que se hacen por internet de todo el mundo se realizan a través de Google, su popularidad surgió en 1998 y desde allí no ha parado, dejando a tras a varios competidores que no lograron quitarle su posición.

ARGUMENTOS

Para el DOJ, la empresa consiguió su prevalencia por la firma de contratos con fabricantes de dispositivos, operadores de telefonía móvil y otras compañías, con lo que dejaría pocas posibilidades para competir a sus rivales como Bing o DuckDuckGo.

Esta argumentación es rebatida por Kent Walker, director jurídico de Alphabet, compañía matriz de Google, y aseguran que su logró es un “éxito merecido”. “La gente no utiliza Google porque no tenga otra opción, sino porque quiere. Es fácil cambiar el motor de búsqueda predeterminado, ya no estamos en la era de los módems y los CD-ROM”, aseguró.

Alegó que un ejemplo de ello es que nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial han incorporado funcionalidades basados en ella para potenciar su motor de búsqueda.

Por otro lado, Google también considera que el tribunal no es el lugar idóneo para tratar temas tecnológicos. La compañía ha pagado unos 8 mil 800 millones de dólares por varias infracciones de la ley anticompetencia en Europa, considera que este asunto debe resolverse en el mercado.

USUARIO ES EL MÁS AFECTADO

Finalmente, para el fiscal general de EEUU, Merrick Garland, las prácticas de Google no solo afectarían a la competencia sino al usuario final, pues la empresa tecnológica controla casi todas las webs que ofrecen espacios publicitarios en la red, controla herramientas usadas por anunciantes y también el intercambio entre estos y quienes publican.