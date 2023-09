Sujeto tocó trasero a reportera en plena transmisión en vivo

La periodista Isabel Balado de España, vivió un incómodo momento cuando cubría un informe en vivo para el programa Mediaset “En boca de todos” en Madrid. En plena transmisión en vivo, un sujeto se acercó a ella y la agredió sexualmente, situación que incomodó y avergonzó a la joven que intentó continuar con su trabajo, pero el conductor la hizo detenerse.

“Perdóname, pero ¿te acaba de tocar el culo? Ponme a este tío tonto”, dijo el conductor Nacho Abad, a lo que la periodista encaró al sujeto que se había quedado cerca de ella y no se movía del lugar.

“Por mucho que me quieras preguntar de qué canal somos, ¿de verdad me tienes que tocar el culo?”, le espetó la reportera a lo que el sujeto respondió: “No te he querido tocar el culo”, intentó negar los hechos que fueron grabados en la transmisión.

Posteriormente, la reportera le recriminó que la dejara trabajar, por lo que el sujeto empezó a irse, pero antes le sobó el pelo, por lo que el conductor repitió: “Este tío es tonto”.

Posteriormente, en una segunda conexión, la periodista señaló que el sujeto se acercó una vez más a la profesional, ante ello desde los estudios de Mediaset reportaron el hecho a la policía y notificaron la agresión, por lo que los agentes acudieron al lugar y detuvieron al sujeto en cuestión de minutos.

CONTRA EL ACOSO SEXUAL

Desde redes sociales la reportera recibió gran respaldo de os internautas, así mismo, la ministra de la Igualdad y la vicepresidenta también respaldaron a la periodista ante este tipo de ataque: “El machismo es lo que hace que periodistas tengan que sufrir agresiones sexuales como esta y que los agresores estén sin ningún tipo de remordimiento delante de la cámara. No puede quedar impune”, manifestó Yolanda Díaz, líder de Sumar.