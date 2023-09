El científico norteamericano, Stephen Thaler, se encuentra batallando en un litigio legal, buscando que los derechos de autor o copyright sean extendidos a su invención por inteligencia artificial (IA), a la que ha denominado DABUS.

Sin embargo, Thaler sostiene que el asunto va más allá de la simple propiedad intelectual; se trata de un reconocimiento completo de la personalidad. Thaler argumenta que su sistema de IA, DABUS, tiene una percepción única y que este caso debe utilizarse para destacar la existencia de esta 'nueva especie'.

BUSCA SENTAR PRECEDENTE

"Todo esto no es solo sobre sentar un precedente legal con respecto a la propiedad intelectual", alega Thaler. "Es sobre el establecimiento de un precedente en términos de aceptación humana. El planeta Tierra está acogiendo a una nueva especie conocida como DABUS", agregó.

DABUS, acrónimo de Device for the Autonomous Bootstrapping of Unified Sentience, es un sistema de inteligencia artificial que ha generado dos innovadores productos: un recipiente de alimentos con geometría fractal que permite un rápido recalentamiento y una luz de advertencia intermitente para uso en situaciones de emergencia.

El desafío legal que Thaler, afronta se centra en cuestiones de derechos de autor. La solicitud de patente para designar a DABUS como 'inventor' ha llevado a las oficinas de patentes y a los tribunales a deliberar sobre la posibilidad de otorgar patentes a las invenciones logradas por un sistema de inteligencia artificial.

Por definición, DABUS es un modelo patentado de IA que puede albergar billones de neuronas computacionales en sistemas neuronales artificiales extensos, que imitan aspectos del cerebro de los mamíferos. Estos sistemas utilizan conjuntos de módulos neuronales entrenables que se ensamblan para representar ideas complejas.

Como creador de la IA, Thaler le proporcionó una vasta cantidad de datos para alimentarla y fue la IA quien llegó a las innovaciones, generando la idea de una nueva señalización lumínica y un contenedor de alimentos único. Si bien Thaler ha creado esta inteligencia artificial, no posee la experiencia ni los conocimientos necesarios para inventar el sistema de advertencias lumínicas.

UN CASO SIMILAR

Por eso, Thaler argumenta que DABUS AI es quien debería ser reconocido como el autor del invento. Este caso evoca el incidente ocurrido este año cuando se le revocó el copyright a un cómic creado por una IA, porque la Oficina de Derechos de Autor no se percató inicialmente de que 'Midjourney', el creador, no era humano.