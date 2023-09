AMLO: presidente de México anuncia que evitará sobrevuelo por espacio aéreo peruano por conflicto diplomático

Una perla más. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, ha decidido evitar el espacio aéreo del Perú durante su próximo viaje a Chile a raíz del conflicto diplomático que mantiene con el Gobierno peruano.

La discordia entre las dos administraciones surgió después de que López Obrador no reconociera a Dina Boluarte, sucesora del encarcelado Pedro Castillo, como presidenta de Perú. El viaje planeado a Chile está programado para el próximo sábado y se origina con el fin de asistir a la conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado en Chile y la muerte del presidente Salvador Allende.

AMLO DICE QUERER EVITAR ESCÁNDALOS

La ruta originalmente planeada, que hubiera requerido el paso por el espacio aéreo peruano, cambió a favor de una ruta alternativa para evitar cualquier potencial conflicto. Por su parte, López Obrador, detalló en una conferencia de prensa el miércoles pasado que no solicitarían permiso para atravesar el espacio aéreo peruano.

“Como no queremos que nos hagan una majadería, porque no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por el espacio aéreo. Vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile". El líder mexicano añadió que tal decisión es con el fin de mantener la dignidad y evitar cualquier posibilidad de escándalo.

"No lo hacemos porque no queremos que la investidura del presidente y el país nuestro, se vea envuelto en un escándalo si solicitamos el paso por el espacio aéreo y nos lo niegan", afirmó en declaraciones a los medios de comunicación.

LA RAZÓN DE LA ACTUAL RELACIÓN ENTRE MÉXICO Y PERÚ

El conflicto entre ambas naciones latinoamericanas se agudizó cuando Boluarte asumió la presidencia tras el encarcelamiento de Pedro Castillo en diciembre pasado, quien fue detenido tras anunciar que disolvería el Parlamento y gobernaría por decreto.

En represalia, el Congreso peruano declaró a López Obrador "persona non grata", tras lo cual el gobernante mexicano concedió asilo a la familia de Castillo. Esta serie de eventos llevó a Boluarte a retirar al embajador peruano en México, manteniendo el nivel de relación a nivel de encargados de negocios.

La decisión de López Obrador de evitar el sobrevuelo de Perú evidencia un nuevo capítulo en las tensas relaciones entre las dos naciones, colocando a Perú en una difícil posición diplomática con uno de sus vecinos latinoamericanos más importantes.