Francia: conozca por qué las autoridades francesas prohibirán el uso de la túnica femenina islámica en colegios

El ministro de Educación de Francia, Gabriel Attal, anunció este domingo que las alumnas de los colegios no podrán ir vestidas con el tradicional abaya, una túnica femenina islámica utilizada habitualmente en países magrebíes y árabes.

"Ya no será posible vestirse con la abaya en la escuela", señaló Attal en una entrevista con la cadena de televisión TF1. En sus declaraciones, alegó que este tipo de vestimenta no cumple con las normas de laicidad en la educación francesa. Aún no se ha precisado cuándo empezará a ejecutarse esta medida.

ABAYA

La abaya, también conocida como 'aba', es una túnica larga que las mujeres usan sobre su vestimenta en algunos países árabes. Cubre el cuerpo de la persona en su totalidad, excepto el rostro, las manos y los pies. Esta medida ha sido tomada después de numerosos debates sobre el tema.

"Cuando se entra en una clase, no se debe poder identificar la religión de los alumnos al mirarlos", dijo el ministro.

Es importante señalar que el Consejo Francés del Culto Musulmán (CFCM) considera que la prenda no representa un símbolo islámico. Por otro lado, una ley publicada en marzo de 2004 prohibió el uso de carteles o vestimentas que indiquen ostensiblemente a los estudiantes una afiliación religiosa en las escuelas. Esto incluye cruces grandes, kippas judías y pañuelos islámicos.

(Con información de Infobae y AFP)