Gustavo Adolfo arremete contra la comida de Cusco: “Me parece asquerosa”

El presentador en la Tv mexicana, Gustavo Adolfo Infante, tuvo unas declaraciones fuertes contra la gastronomía nacional y arremetió con los platos típicos de Cusco calificando como un “asco”.

“La comida de Cusco me parece asquerosa, por eso que comen cuyo y ceviche negro y no me gusta, y por eso no voy a tener un problema con Perú”, declaró.

LAS DISCULPAS NUNCA LLEGARON

Tras esos calificativos contra la gastronomía peruana, un medio local tuvo contacto con Adolfo Infante y decidió mantener la misma postura.

“Se ha hecho demasiado escándalo por eso, a mí no me puede gustar o no gustar la comida de Cusco (...) A mí no me gusta que coman cuy, me parece asqueroso y horrible que coman cuy, eso es todo”, mencionó en América Hoy.

Las declaraciones vertidas por Gustavo Adolfo causaron el malestar en las redes sociales por referirse al cuy como “cuyo”.