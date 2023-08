Al tiempo que la XV Cumbre del BRICS se celebra en Johannesburgo, varios temas relacionados con este bloque aparecieron en la portada de medios de comunicación de todo el mundo. Los medios occidentales suelen observar el desarrollo y la ampliación del BRICS desde una visión geopolítica.

CNN afirmó en un análisis que, con la ampliación de sus miembros, el BRICS podrá tener una voz colectiva más fuerte y agregó que incluir más países podría inclinarlo aún más hacia convertirse en un bloque antioccidental. Y el Financial Times usó la siguiente frase como su título de reportaje: China insta a los BRICS a convertirse en rivales geopolíticos del G7. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Quién es el más beneficiado con la ampliación del BRICS?

En 2001, cuando Jim O’Neill acuñó el término BRIC, no se imaginó que en poco más de 20 años, este grupo desempeñaría un papel tan importante. Según datos del FMI, el porcentaje del PIB que ocupan los BRICS en el mundo se ha elevado de 8,4 % en 2001, hasta el 25,8 % en 2022, mientras que, para el G7, se ha reducido de 64,6 % a 42,9 % en el mismo periodo. Medido en términos de la paridad del poder adquisitivo, hasta 2022, el peso del volumen económico de los BRICS ha superado el del G7 en el mundo.

En la actualidad, el BRICS recibió una oleada de expansión. Más de 40 países han mostrado su voluntad de participar en el bloque y más de 20 de ellos han presentado oficialmente su solicitud. Esto ha despertado la alerta de algunos medios occidentales. Pero hay una interrogante que merece la pena plantear: ¿por qué el BRICS es tan atractivo?

Si observamos el desarrollo del BRICS, no es difícil notar que el mecanismo del BRICS no es una alianza geopolítica, sino que es una plataforma pragmática enfocada a la cooperación económica. Sus discusiones se han centrado principalmente en los temas económicos, financieros y de desarrollo, que corresponden a las necesidades más urgentes de los países en desarrollo. Hasta ahora, el Nuevo Banco de Desarrollo, entidad financiera del BRICS, ha rectificado casi cien proyectos de préstamos con un volumen de 35 mil millones de dólares. La cooperación entre los países del BRICS se ha implementado en múltiples terrenos, como el económico y el comercial, el financiero, el de la tecnología, el industrial, el agrícola, etc., lo que ha hecho que cada vez más países reconozcan la oportunidad de desarrollo que representa el mecanismo del BRICS.

Otra razón muy destacada es el descontento de los países en vías de desarrollo ante el orden dominado por Occidente basado en el “consenso de Washington”. Incluso el Informe de Seguridad de Múnich 2023 reconoció que, para muchos países del Sur Global, el orden liderado por Occidente se ha caracterizado “por la dominación postcolonial, los dobles estándares, y la desatención a las preocupaciones de los países en desarrollo”. Desde su inicio, el mecanismo del BRICS se ha posicionado como una plataforma de cooperación para que los países emergentes y en vías de desarrollo se unan y fortalezcan. Es natural que tantos países en desarrollo quieran formar parte de ello.

Un reportaje de The Irish Times indicó que los líderes de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica posicionaron al grupo como una alternativa a un mundo unipolar actualmente dominado por Occidente. Si este mundo unipolar es lo que quiere defender el Occidente, no es difícil entender por qué los medios occidentales han mostrado su preocupación por la ampliación del BRICS. El BRICS no tiene intención de ser rival del G7, pero cuando cada vez más países en desarrollo exhortan a un orden internacional más justo y una posición más autónoma, esto puede significar que los 500 años de dominación occidental está llegando a su fin, y que está surgiendo un nuevo mundo multipolar. Entonces, ¿Quién será el más beneficiado?