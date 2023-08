Japón empieza a verter agua contaminada al Pacífico tras accidente nuclear de Fukushima

La indignación de varios ciudadanos de China se ha hecho presente tras enterarse que Japón ha comenzado este jueves a verter más de un millón de toneladas de agua radioactiva al océano Pacífico, procedente de la planta de Fukushima Daiichi que sufrió un grave accidente en el 2011.

Medios internacionales informan que este proceso forma parte del plan que el Gobierno japonés aprobó hace dos años para desmantelar la central nuclear que quedó devastada por el terremoto y posterior tsunami de 2011 y que tardaría décadas en completarse.

Sin embargo, esta polémica decisión ha provocado protestas en el país y ha desencadenado múltiples críticas por parte del gobierno de China quienes catalogan esta medida como “irresponsable y egoísta”

APROBACIÓN

La medida fue aprobada hace dos años por el gobierno japonés y tuvo la aprobación del OIEA, organismo dependiente de la ONU, el mes pasado. Se menciona que es un paso importante para el proceso de desmantelamiento de la central nuclear.

Las críticas del Ministerio de Exteriores de China no se han hecho esperar, afirmando que esta decisión pone “sus propios intereses por encima del bienestar de la humanidad”. Pekín anunció que tomará las medidas correspondientes para hacer frente a los efectos secundarios que esto pudiese traer en la vida marina, la seguridad alimentaria y la salud de la población tras el vertido.

¿PELIGRO?

La OIEA emitió un comunicado en donde afirma que su análisis independiente in situ habían confirmado que la concentración de tritio estaba muy por debajo del límite.

“No habrá ningún efecto sobre la salud. No hay ninguna base científica. No hay ningún motivo para prohibir las importaciones de comida japonesa”, señaló una ex profesora de patología molecular en el Imperial College de Londres.

De acuerdo a los resultados de las pruebas de Tepco, el agua analizada contenía alrededor de 63 becquereles de tritio, unidad que mide la actividad radiactiva, por litro, por debajo del límite de agua potable de la Organización Mundial de la Salud de 10 mil becquereles por litro.

Precisan que el tritio es un isótopo que se considera inofensivo; de acuerdo a la compañía, emite niveles débiles de radiación y no se acumula dentro del cuerpo humano.

(Con información del diario El País)