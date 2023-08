Hija de “Kiko” revela que padece de cáncer: "Mi papá ora por mí todas las noches"

Vanessa Villagrán, hija menor actor Carlos Villagrán, recordado por su papel de Kiko en El chavo del 8, revelo que le diagnosticaron de cáncer, situación que ha generado un duro momento familiar y una pesadilla para ella, según indio en sus redes sociales.

“No lo podía creer, dos cirugías y aún no lo creía, para mí y mi familia fue muy sorpresivo”, escribió la joven en sus redes sociales, donde compartió una imagen desde la clínica donde viene recibiendo quimioterapias para superar este mal, que, según confesó, “es una pesadilla”.

También reveló que su padre, Carlos Villagrán “Kiko” se quebró al conocer la noticia, sin embargo, a pesar de la distancia le brida todo su apoyo. "Me habla por teléfono, lloramos, está siempre al tanto de todo y hablando con doctores para que me ayuden. Me dice que todas las noches pide por mí. ¡Te amo, papá!”, expresó.

SEGUIRÁ EN SU LUCHA

Vanessa Villagrán aún no ha revelado que tipo de cáncer padece, pero señaló que tiene todo el apoyo de su familia. “Estoy muy agradecida por todo el amor y cariño que recibo de mi familia, ahora me encuentro bien, recibo mis quimioterapias y ¡a darle! Todo positivamente”, expresó la hija de “Kiko”.