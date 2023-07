Exfuncionario de inteligencia de EE.UU. revela que gobierno recuperó 'restos no humanos' de ovnis

David Grusch, oficial de la Agencia de Inteligencia Espacial y de la Fuerza Aérea en retiro, declaró hoy miércoles ante el Congreso norteamericano donde indicó que el gobierno de Estados Unidos recuperó restos no humanos de las naves en investigación.

"Fui informado, en el curso de mis deberes oficiales, de un programa de varias décadas para recuperar restos de accidentes de FANI y de ingeniería inversa. Tomé la decisión, con base en los datos que recogí, de reportar esta información a mis superiores y múltiples miembros de la inspección general, y convertirme en un denunciante", explicó.

Además, señaló que el gobierno estadounidense oculta información sobre FANI no solo a la opinión pública sino al Congreso, y que él personalmente entrevistó a personas con conocimiento directo acerca de naves no humanas. No obstante, se limitó a dar más detalles porque se trata de información clasificada.

NO HAY CERTEZA DE VIDA EXTRATERRESTRE

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que no tiene una postura sobre el asunto en uno u otro sentido, sobre si hay vida más allá de la Tierra.

"Lo que creemos es que hay fenómenos aéreos inexplicados que han sido citados e informados por pilotos de la Armada y la Fuerza Aérea. No tenemos las respuestas sobre qué son estos fenómenos", expresó.