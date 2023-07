EEUU: el legendario cantante Tony Bennett falleció hoy a los 96 años

“El mejor cantante en el mundo del espectáculo”, así calificó Frank Sinatra a Tony Bennett, quien es también considerado una de las voces más hermosas de la música estadounidense. El artista falleció hoy a los 96 años luego de ocho décadas de larga trayectoria musical.

Sylvia Weiner, la publicista del cantante, informó en un comunicado que Bennett falleció en Nueva York, su ciudad natal, no especificó la causa de su muerte, pero se conoce que el artista fue diagnosticado con Alzheimer en 2016.

Muchos artistas lamentaron la muerte de Bennett, como Paul Young, quien escribió en su cuenta de Twitter: “Ahhh, RIP Tony Bennett, verdaderamente uno d ellos grandes. Un cantante increíble en vivo, lo vi muchas veces”. Así también, el músico George Takei compartió: “Tony Bennett fue el último en su tipo, un maestro de las canciones estadounidenses”, publicó.

LARGA TRAYECTORIA

Pese a que fue diagnosticado de Alzheimer en el 2016, Bennett se mantuvo en los escenarios hasta el año pasado. Su carrera musical ha sido muy prolífica y sus éxitos son de talla mundial. Lanzó más de 70 álbumes de estudio que lo hicieron acreedor de 19 premios Grammy. Entre sus clásicos más exitosos figuran "Blue Velvet", "I left my hearti in San Francisco" y "Because of you".

Además, compartió escenarios con Lady Gaga, Amy Winehouse, John Mayer, Elton John, Alejandro Sanz, Thalía, Vicentico y otros.