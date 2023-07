¡Exclusivo! Trabajadores sociales de EEUU van a casa de Greissy Ortega por denuncia de Milena Zárate

Greissy Ortega reveló en exclusiva para Dilo Fuerte que trabajadores sociales de Estados Unidos llegaron hasta su vivienda para revisar en qué condiciones cuidaba a sus hijos, esto, luego que su hermana Milena Zárate la acusó de tenerlos en malas condiciones.

En diálogo con Lady Guillén, la colombiana reveló que cinco trabajadores sociales del país norteamericano tocaron la puerta de su vivienda durante la pausa comercial y mencionaron a su hermana y la acusación que hizo en su contra sobre el cuidado de los menores.

"Han acabado de tocarme la puerta, trabajadores sociales, por una denuncia que hizo Milena Zárate sobre mis hijos. Los han revisado a mis hijos, los han visto en buenas condiciones, dijeron que acá no hay nada que ver y se fueron", indicó.

Asimismo, Ortega expresó su asombro, pues desconoce cómo las acusaciones de su hermana llegaron hasta tierras norteamericanas: "A Milena acá nadie la conoce, no creo que ellos (trabajadores sociales) sepan quién es, entonces, no me van a venir a inventar un nombre, me lo dijeron claramente [...] que han hecho una denuncia, una señora llamada Milena Zárate", añadió.

SOBRE ÍTALO VILLASECA

Por otra parte, Greissy Ortega confirmó que ha llegado a las manos con el padre de sus hijos, Ítalo Villaseca: "Hemos llegado los dos a las manos [...] este último suceso fue una acción y reacción [...] yo le encontré unas cosas en el celular [...] fui donde él y le pregunté qué es esto [...] le metí una bofetada [...] y él lo que hace es que me agarra y me empuja, yo caigo y me golpeo en la cabeza", sostuvo.