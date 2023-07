Día del Pisco: embajador Gonzalo Gutiérrez pública libro en inglés que busca defender denominación de origen

El embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, busca defender internacionalmente la denominación de origen del Pisco con su libro “Pisco: its Name, its History”, escrito en inglés por el también director de la Academia Diplomática del Perú e investigador.

De acuerdo a Gutiérrez, está publicación tiene como propósito: “defender internacionalmente la denominación de origen” de nuestra bebida de bandera, cuyo día nacional se celebra desde 1999, cada cuarto domingo de julio.

"Ya hemos escrito muchas cosas en español y hasta una versión más acotada de este libro. Lo que me interesaba era generar un documento que pudiese ser leído alrededor del mundo, en torno a la denominación de origen”, sostuvo el embajador para la Agencia Andina.

También incidió que, “este libro ha sido escrito en inglés (...) Debido a que no teníamos una obra en inglés que sirviese para defender internacionalmente nuestra denominación de origen. Puede ser un instrumento interesante para la difusión internacional del pisco”, aseguró Gutiérrez Reinel.

DEFENSA JUSTA

En opinión del embajador Gutiérrez, defender la denominación de origen del destilado de uvas pisqueras es justa y necesaria, debido a que el Pisco no solo es nuestra bebida de bandera sino que “es el espíritu del Perú”, tal y como reza el eslogan creado hace unos años por Promperú para promocionar nuestra bebida en los mercados internacionales: Pisco, Spirit of Peru.