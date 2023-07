Profesora fue despedida por las fotos de infarto que publicaba en sus redes sociales

Una profesora generó controversia cuando se conoció las reveladoras fotos que subía a sus redes sociales. Se trata de la colombiana Yeimmy Ilias Isaza, de Barranquilla, quien no dudó en compartir en su Instagram sensuales imágenes de ella en bikini.

Su cuenta @yeilu21 está verificada y ya tiene más de 392 mil seguidores, sin embargo, esta exposición le generó que sea despedida de su trabajo como docente. En esta cuenta la profesora proyectaba su estilo de vida, promocionando un lugar de bronceado y publicando imágenes donde ella luce atuendos reveladores.

Revisando su cuenta, la mayoría de sus fotos son de ella mostrando faldas, vestidos cortos y escotados o en lencería, pero en ninguna muestra su faceta de docente o de conferencista internacional, tal como indica en la descripción de su perfil.

REACCIÓN DE SUS SEGUIDORES

La docente recibe todo tipo de comentarios como: “¡Bendito sea el petróleo del que se extrajo el diésel, que abasteció al camión, que llevó el concreto al hospital donde nació esta mujer!”, “más silicona que las ventanas de mi casa”.

Aunque obtuvo gran aceptación dentro de la comunidad de estudiantes, el centro educativo decidió despedirla, pues sus jefes señalaron que la imagen que proyecta en las redes sociales no es acorde con el lugar de trabajo, según el portal de noticias The Sun. Pese a esta situación, se pudo conocer que Yeimmy Ilias ya se encuentra trabajando en otra institución educativa donde no tienen problemas con el contenido que publica en redes.